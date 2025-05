Presentato a Reggio Calabria il Premio Internazionale ‘Marco & Alberto Ippolito’ 2025

E’ stato presentato al Liceo Artistico ‘Preti-Frangipane’ di Reggio Calabria, la 23esima edizione del Premio internazionale ‘Marco & Alberto Ippolito’, manifestazione culturale che torna nella città dei Bronzi dopo qualche anno e che si svolgerà fino al 25 maggio, tra Reggio Calabria e Roccella Jonica. Nel corso della presentazione sono intervenuti la dirigente scolastica del ‘Preti-Frangipane’ Lucia Zavettieri, il consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio, la presidente del Premio Natina Cristiano, Vasile Nicoara, docente rumeno e vicepresidente europeo associazione docenti europei, Ilias Agathangelidis, docente di Stoccolma e ambasciatore europeo dei progetti e Marian Kitel, responsabile politiche giovanili di Zabrze (Polonia).

Il Premio nasce a Reggio Calabria nel 2002 per ricordare la figura e l’opera di due giovani fratelli appassionati di poesia e delle arti, Marco e Alberto, scomparsi prematuramente a poca distanza uno dall’altro, a cui si è aggiunta in seguito la sezione ‘Katya Pangallo – regalaci un sorriso’, in omaggio ad un’altra giovane amante della cultura, anch’essa scomparsa in giovane età. Promotori e animatori di questa iniziativa, sono la presidente del Premio prof.ssa Natina Cristiano Ippolito e il coordinatore prof. Leonardo Pangallo i quali, affiancati dai componenti delle giurie delle varie sezioni e supportati dalla Finsm-sezione di Reggio Calabria, da più di 20 anni portano in giro per l’Italia e l’Europa un messaggio di solidarietà e fratellanza fra i popoli attraverso la cultura nelle sue varie forme.

L’edizione 2025 coinvolge circa 50 studenti europei e circa 40 tra docenti, accompagnatori e premiati. Il Premio si suddivide in dieci sezioni: poesia, racconti brevi, fotografia, Ricerca sociologica, realizzazione di un dvd, il territorio tra riti e tradizioni, premio ‘Katya Pangallo-Regalaci un sorriso’, conferimento del titolo di ‘Personalità eccellente’, ‘Premio amicizia’, ‘Proclamazione del Cittadino europeo’. “Questo progetto, che ha ricevuto il pieno sostegno della Città metropolitana, l’abbiamo voluto inserire in un ottica di collaborazione internazionale, perché nei fatti ha sempre avuto una connotazione di grande sinergia tra i vari Paesi coinvolti”.

Così il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio che ha aggiunto “d’intesa con il sindaco Giuseppe Falcomatà abbiamo da subito supportato il Premio in quanto offre un concreto programma di crescita culturale per il nostro territorio. Poniamo molta fiducia in questa iniziativa che lega in maniera costruttiva la federazione nazionale degli insegnanti, una realtà importante come il nostro liceo Artistico ed appunto molti studenti reggini e di altri Paesi europei”. Per conto del Liceo ‘Preti-Frangipane’ la dirigente Zavettieri ha posto l’attenzione anche sulle finalità “che incidono – ha detto – nel contrastare la devianza giovanile, stimolando un sano e costruttivo scambio di interessi con altri studenti europei.

Personalmente – ha concluso – si aggiunge anche il caro ricordo che mi lega a Marco Ippolito, con il quale abbiamo condiviso un importante percorso di studio”. “Il Premio – ha evidenziato Natina Cristiano – a cui partecipano in un rapporto sinergico scuole, università e istituzioni italiane ed europee, nasce, inoltre, dal desiderio di fondare una agorà in cui i giovani di diverse nazioni possano confrontarsi e dibattere tematiche inerenti alla loro condizione esistenziale, alla situazione politico-sociale del villaggio globale, cioè del mondo che sta costantemente dinanzi ai nostri occhi, per formare nei giovani una coscienza europea e un modo diverso di vedere e di affrontare le vicende umane, oltre ogni egoismo o interesse personale o nazionale”.

I giovani ogni anno scolastico, è stato evidenziato, realizzano un percorso didattico-sociologico riguardante la loro condizione adolescenziale ed il loro rapporto con la famiglia, con la scuola e con la società. Ogni tematica è intesa nel suo più ampio significato, come coagulante, o meglio come “valore da coltivare”, indispensabile per una corretta convivenza civica, per affermare i principi ed i valori della democrazia, della solidarietà e dell’amicizia. Il premio per la sua incisiva valenza educativa e formativa, ogni anno viene inserito nella programmazione delle singole scuole che lavorano per tutto il periodo in rete con il supporto delle varie agenzie territoriali, adottando una stessa metodologia ed un uguale sistema di valutazione.

Il programma del Premio 2025 proseguirà giovedì 22 maggio alle 9:00 al liceo Artistico ‘Preti-Frangipane’ con il Saluto all’Europa e l’inaugurazione della mostra fotografica; alle 18:00 all’Accademia del Tempo libero con il convegno ‘Educare alla parità di genere’; sempre alle 18:00 alla Città metropolitana la presentazione del libro ‘Santa Maria della vittoria, una testimonianza fondamentale della storia europea’. Venerdì 23 maggio alle 10:00 a Roccella Jonica presso l’ex convento dei Minimi si terrà l’iniziativa ‘Musica e poesia, carezza dell’anima’; sabato 24 maggio alle 8:45 presso il liceo artistico ‘Preti-Frangipane’ si terranno le conclusioni con la presentazione del documento finale; alle 18:30 presso il Museo del Bergamotto ci sarà il concerto del coro polifonico ‘Laudamus’ e il conferimento del titolo di Personalità eccellente e premio internazionale ‘Amicizia’.

