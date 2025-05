Regione: Ok Giunta a documento di Strategia territoriale dell’area urbana Cosenza-Rende del valore di oltre 21,5 mln di euro

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore alla Programmazione strategica, Marcello Minenna, al fine di dare avvio all’attuazione delle Strategie urbane per il periodo di programmazione 2021-2027 – obiettivo di policy 5: un’Europa più vicina ai cittadini -, ha approvato il documento di Strategia territoriale dell’area urbana Cosenza- Rende.

Il documento si compone di 15 operazioni del valore complessivo di euro 21.611.306,67, di cui 9 da realizzare in territorio comunale di Cosenza per euro 11.090.000,00, 5 interventi riferiti al territorio comunale di Rende per euro 9.275.000,00 e 1 intervento comune all’Area Urbana Cosenza – Rende di sostegno alla nascita di nuove imprese e alle imprese esistenti per euro 1.246.306,67.

Tale documento riferisce un disegno strategico integrato della conurbazione Cosenza-Rende costruito attorno all’attrattore “Riqualificazione urbana”, in coerenza con il sostegno dell’Azione 5.1.1 del Programma, e investe vari ambiti tematici: qualificazione e integrazione funzionale della trama verde dei due parchi dell’area urbana; riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici; valorizzazione del patrimonio culturale e dei servizi culturali; efficientamento energetico della rete dell’illuminazione pubblica; potenziamento delle infrastrutture per l’istruzione; rigenerazione sociale ed economica e contrasto al disagio occupazionale.

Su indicazione dell’assessore alle Politiche sociali, Caterina Capponi, è stato, poi, deliberato lo schema di accordo interistituzionale tra la Regione Calabria e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), che si inserisce nel quadro delle politiche regionali in materia di welfare e servizi sociali territoriali e ha l’obiettivo di attivare una collaborazione istituzionale stabile volta a favorire lo scambio di studi, dati e analisi in possesso delle parti coinvolte sulle materie e gli ambiti territoriali di competenza e di comune interesse.

In particolare, l’accordo mira a valorizzare le attività dell’Osservatorio nazionale sui servizi sociali territoriali e della Commissione permanente delle Politiche sociali, sviluppo sostenibile e Terzo settore, al fine di supportare la programmazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Calabria. L’intesa consentirà, Inoltre, alla Regione di partecipare alle attività del Comitato per le pari opportunità e del Segretariato permanente per l’inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private delle libertà personali, contribuendo, così, alla realizzazione di un sistema integrato e innovativo di reinserimento socio-lavorativo

Con un’altra delibera dell’assessore Capponi, in attuazione dell’intesa 127CU, sottoscritta tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato approvato il Piano finanziario 2025 relativo all’utilizzo delle risorse del “Fondo per le politiche giovanili”. Alla Regione Calabria sono stati assegnati 632.127 euro dal Governo, con un cofinanziamento regionale minimo di 70.236 euro. Il Piano, adottato nell’ambito dell’Intesa sancita in Conferenza Unificata, definisce le azioni e gli interventi destinati ai giovani calabresi per l’anno in corso.

Deliberati poi due provvedimenti dell’assessore ai Lavori pubblici, Maria Stefania Caracciolo.

Approvato il nuovo prezzario regionale in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 e similari ed adottato il documento di indirizzo strategico del Piano regionale dei Trasporti per l’aggiornamento della precedente pianificazione unitamente al relativo documento preliminare ambientale.

Approvato anche il “Programma per il riefficientamento e il ripristino della funzionalità delle opere di difesa costiera redatto dal Dipartimento infrastrutture e lavori Pubblici, con l’indicazione dei criteri per l’individuazione degli interventi che saranno finanziati con le risorse assegnate al dipartimento

In seguito dell’esito positivo dell’esame di coerenza effettuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Esecutivo, su indicazione dell’assessore al Lavoro, Giovanni Calabrese, ha deciso di adottare, in via definitiva, l’aggiornamento del quadro finanziario del Piano attuativo GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) Calabria, prendendo atto delle risorse economiche assegnate alla Regione Calabria per l’anno 2023 che ammontano a 55.920.000,00 euro.

L’aggiornamento del Par Calabria si caratterizza per l’integrazione strategica tra Pnrr e fondi Fse+, l’attenzione a competenza digitale, l’inclusione sociale e imprenditorialità, l’estensione dei servizi e dei percorsi anche tramite CPI, enti privati e Terzo Settore, con focus su soggetti fragili e in transizione lavorativa.

Inoltre, la Giunta, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì, ha espresso l’intesa regionale nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio del nuovo elettrodotto a 380 KV di connessione tra la linea esistente Laino-Rossano 1 e la stazione elettrica di Altomonte (Laino-Altomonte 2). L’intervento, la cui autorizzazione é di competenza Ministeriale, è stato proposto da Terna, quale concessionario governativo della rete nazionale di trasporto di energia. L’intesa è stata espressa a seguito della positiva conclusione della Conferenza dei servizi indetta dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, nell’ambito della quale sono stati acquisiti i pareri dei competenti Dipartimenti regionali, nonché degli altri enti territoriali ricadenti nella Regione.

Deliberata, infine, su indicazione dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, la costituzione dell’Osservatorio regionale delle piante officinali composto dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali all’Agricoltura e all’Ambiente, e da: Vincenzo Musolino dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Michele Monti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giancarlo Antonio Statti dell’Unical di Cosenza, Luigia Angela Iuliano e Giuseppe Orrico dell’Arsac, Luigi Adinolfi si Coldiretti Calabria, Angelo Politi di Confagricoltura, Franco Belmonte della Cia, Bruno Gianmarco Carrà per i collegi e ordini professionali competenti in materia di agricoltura, Pasquale Magro per le Federazioni Agronomi e Forestali e dei Periti Agrari, Teresa Credidio di Anci, Nicodemo Giuseppe Passalacqua dell’Upi, Maurizio Fernando Teti, Benito Scazziota e Antonio Massarotto per i Consorzi di tutela delle piante officinali.