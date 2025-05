Salva animali: Potenti (Lega), “Prossima settimana in Aula riforma epocale” 

Roma, 21 mag. – “La prossima settimana arriverà in Aula quella che è una vera legge storica per ciò che concerne il benessere e la tutela degli animali. Quale relatore, ho infatti ricevuto mandato dalla commissione Giustizia di portare in Aula legislativa del Senato il DL1308 ‘Salva Animali’.

Nella discussione odierna, particolarmente significativo il parere favorevole che ha espresso il Governo, ed io come relatore, sugli Ordini del giorno presentati dalla senatrice Stefani in merito alla introduzione di percorsi trattamentali per quei soggetti che risultano essere maltrattanti nei confronti degli animali, provvedimento che rappresenta un approccio innovativo di prevenzione e recupero, e sulla punizione per le condotte di spargimento nell’ambiente di sostanze destinate all’avvelenamento di animali, colmando una lacuna nella tutela degli animali e al tempo stesso anche dell’ecosistema.

Siamo davanti ad una vera e propria riforma epocale che muta radicalmente l’approccio del nostro ordinamento: nel Titolo IX bis del Libro Secondo del Codice Penale, infatti, cambia la destinazione della tutela che non è più il sentimento per gli animali, ma gli animali stessi come soggetti di diritto, introducendo, inoltre, un generale inasprimento delle pene sui reati principali.

Con questo atto, la Lega mantiene l’impegno preso con tutti coloro che hanno a cuore il benessere animale portando a compimento un percorso importante per la civiltà del nostro Paese”. Così il senatore Manfredi Potenti, relatore del DL e responsabile del Dipartimento nazionale di tutela del benessere degli animali della Lega.

comunicato stampa