A2: Scontro minibus-tir nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio: 6 feriti

Il tratto nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in prossimità dello svincolo di Sant’Onofrio, è rimasto chiuso al traffico per diverse ore questa mattina a seguito di un incidente. Un minibus Iveco Daily a 15 posti, sul quale viaggiavano sei agenti della Polizia, è rimasto coinvolto in uno scontro con un autoarticolato in transito. Le cause precise del sinistro sono tuttora oggetto di accertamento.

I sei poliziotti, che hanno riportato ferite lievi, sono stati prontamente soccorsi da due ambulanze del servizio sanitario locale e trasportati all’ospedale di Vibo Valentia. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area dell’incidente, permettendo poi le operazioni di ripristino della sede stradale.

Federica Romeo