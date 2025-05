Candeloro Imbalzano. Al Comune di Reggio, 10 anni di inesistenti politiche abitative e della casa

“Apprendere oggi dalla stampa che anche l’Amministrazione Comunale di centro-sinistra aderisce improvvidamente ed improvvisamente, dopo dieci anni di letargo assoluto certificato dalla stessa assenza di un assessore al ramo, ad una estemporanea iniziativa, quale è quella di convocare addirittura un incontro con la stampa, per illustrare una rituale mozione mirata a sensibilizzare il C.C., cioè sé stessi, per manifestare il pleonastico ed elementare diritto della persona ad una abitazione decorosa, non può che provocare nel comune cittadino il peggiore sconcerto, stante la tragica realtà vissuta sulla loro pelle in queste due ultime consiliature dalle migliaia di reggini, direttamente interessati.

A noi ricorda quel Sottosegretario di Stato calabrese che faceva le interrogazioni parlamentari al suo Ministro! E’ evidente che l’Esecutivo di Palazzo S. Giorgio ed i suoi sostenitori in Consiglio, hanno vissuto questi dieci anni senza la più pallida idea di questa piaga sociale, tant’è che non è stata assunta alcuna iniziativa per farvi fronte, generando situazioni di gravissimo disagio in ogni quartiere della città, salvo svegliarsi ora per blaterare la solita fumosa aria fritta”.

E’ quanto afferma Candeloro Imbalzano, già Assessore Comunale alla Casa ed alle Politiche Abitative in tempi di ben altro, concreto attivismo nel settore, durante i quali si è avviato e poi ultimato il risanamento dei numerosi rioni minimi della città, già Consigliere Regionale ed attuale esponente di “FORZA ITALIA”.

“Due consiliature, nel corso delle quali, un problema così acuto ed avvertito, non è stato nemmeno sfiorato! Al punto che ci assale il dubbio se per scarsa conoscenza o per calcolato disinteresse. Mentre nel resto del Paese si attingeva a piene mani a fiumi di risorse nazionali e non, accessibili agli enti locali per realizzare moderne politiche abitative, a Reggio il lassismo anche in questo settore è regnato sovrano!

La naturale conseguenza, a differenza del recente passato, è stata la mancata costruzione di un solo nuovo alloggio pubblico, accentuando una patologica emergenza abitativa, a dispetto delle periodiche manifestazioni delle associazioni sensibili al problema di fronte al Palazzo di città, rimaste ovviamente senza esiti e prive di fatto di una qualsiasi risposta”, continua Candeloro Imbalzano.

“Dieci anni che, nonostante i faraonici piani pluriennali delle Opere Pubbliche approvati ogni anno dal Consiglio Comunale in sede di Bilancio di previsione e stante l’assenza di qualsiasi investimento nel settore, hanno visto l’incancrenirsi anche della drammatica condizione dell’enorme patrimonio edilizio comunale, per l’assenza di qualsiasi forma di manutenzione. Il risultato? Interi isolati del Centro Storico (ad esempio l’Is. 255), di Tremulini (Is. 48, 49, 50, 51, ecc..) sono precipitati nel degrado più assoluto, mentre gli alloggi di proprietà del Comune delle ex circoscrizioni di Catona, Archi, Sbarre, Modena, Ciccarello, fino alla vallata del Valanidi e Pellaro, si sono trasformati in aree ghettizzate, per mancanza di qualsiasi intervento manutentivo, depauperando il loro valore economico e soprattutto provocando gravi conseguenze di carattere sociale”, aggiunge l’ex assessore Candeloro Imbalzano.

“Spetterà alla prossima Amministrazione di Centro-Destra farsi carico ANCHE di questo disastro amministrativo, che ha impedito in questi anni a tante giovani coppie di creare una famiglia, a tanti sfrattati, alle persone con disabilità, a tanti anziani e donne in condizioni disagiate, di partecipare a bandi di assegnazione alloggi a loro dedicati, come avvenuto in passato. Sarà la futura Amministrazione a dover attuare un piano straordinario di nuove e moderne costruzioni, mettendo altresì in campo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e privilegiando, nelle assegnazioni sulla base di regolari bandi pubblici, con punteggi specifici per intuibili motivi, soprattutto i cittadini reggini residenti da più anni”, conclude Candeloro Imbalzano.

comunicato stampa