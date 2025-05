Corte Costituzionale: “Sì” al riconoscimento dei figli nati all’estero con PMA anche per madre intenzionale

La Corte Costituzionale ha sancito l’incostituzionalità del divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato sul territorio italiano a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) lecitamente eseguita all’estero.

Con la sentenza depositata in data odierna, la Consulta ha accolto le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca, aprendo nuove prospettive per le famiglie omogenitoriali e quelle che ricorrono alla PMA all’estero.

La Corte ha, infatti, ribadito che la genitorialità non si basa esclusivamente sul legame di sangue, ma sull’impegno comune e la responsabilità assunta nel momento in cui una coppia decide di ricorrere alla PMA per avere un figlio. Un principio già presente nella Legge 40 per le coppie eterosessuali, dove l’uomo che acconsente alla fecondazione eterologa della moglie è considerato padre a tutti gli effetti, anche senza legame biologico.

Al. Co.

