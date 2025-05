Tornano gli incentivi per le auto. Quasi 600 milioni a disposizione dal PNRR

Il governo ha deciso di rivedere una parte del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza sostenuto dall’Unione Europea, modificando alcuni degli obiettivi ormai impossibili da raggiungere. È il caso delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche: gli ultimi bandi sono andati sostanzialmente deserti, lasciando a disposizione ingenti risorse. Si tratta di circa 600 milioni di euro, 597 milioni per la precisione, che erano stati stanziati per installare oltre 20 mila prese entro il 2026 e che ora saranno destinati a finanziare una nuova campagna di rottamazione. Tuttavia, si sa ben poco di quando partiranno le nuove agevolazioni, anche perché la revisione del PNRR deve prima passare l’esame di Bruxelles. Inoltre, le nuove misure sono ancora tutte da definire e pertanto, come già avvenuto in passato, si rischia di determinare un effetto attesa penalizzante per le immatricolazioni, quantomeno nell’immediato.

Secondo quanto indicato nella proposta di revisione inviata alla Commissione europea il 21 marzo scorso e approvata solo ieri 19 maggio nella sua veste definitiva dalla Cabina di regia a Palazzo Chigi, il nuovo programma di incentivazione prevede la sostituzione, entro il 30 giugno 2026, di 39 mila veicoli a combustione interna con vetture elettriche. Non si sa neanche quale sarà la modulazione dell’ecobonus e in particolare se ci saranno limiti legati all’Isee del richiedente e al prezzo di listino.

Stando a quanto ricostruito da Repubblica, il contributo potrebbe arrivare a 11 mila euro per chi ha un Isee fino a 30 mila euro e a 9 mila per chi arriva a 40 mila. Potranno accedere ai sussidi anche le piccole imprese intenzionate a sostituire i loro mezzi da lavoro: il bonus arriverà al 30% del listino e fino a un massimo di 20 mila euro.

comunicato stampa – fonte: https://www.cgiamestre.com/ecobonus-auto-tornano-gli-incentivi-dalla-revisione-del-pnrr-possibili-600-milioni/