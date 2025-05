Europol. 270 arresti in una repressione globale del dark web che prende di mira le reti criminali e di droga online

L’operazione RapTor colpisce centinaia di venditori e acquirenti del dark web in quattro continenti

Un’operazione globale di contrasto coordinata dall’Europol ha inferto un duro colpo alla criminalità sommersa, con 270 arresti tra venditori e acquirenti del dark web in dieci paesi. Nota come Operazione RapTor, questa operazione internazionale ha smantellato reti dedite al traffico di droga, armi e merci contraffatte, inviando un chiaro segnale ai criminali che si nascondono dietro l’illusione dell’anonimato.

I sospettati sono stati identificati attraverso indagini coordinate basate sull’intelligence derivante dalle chiusure dei marketplace del dark web Nemesis, Tor2Door, Bohemia e Kingdom Markets. Molti avevano effettuato migliaia di vendite su marketplace illeciti, utilizzando strumenti di crittografia e criptovalute per coprire le proprie tracce, ma le forze dell’ordine sono state all’avanguardia.

Questa azione internazionale segue l’Operazione SpecTor del 2023 , che portò a 288 arresti. Insieme, queste operazioni dimostrano la crescente capacità delle forze dell’ordine di penetrare il velo di segretezza del dark web.

I venditori del dark web smascherati

I 270 arresti sono avvenuti nei seguenti Paesi:

Stati Uniti d’America: 130

Germania: 42

Regno Unito: 37

Francia: 29

Corea del Sud: 19

Austria: 4

Paesi Bassi: 4

Brasile: 3

Svizzera: 1

Spagna: 1

Sono in corso le indagini per rintracciare e arrestare altri individui coinvolti in reati sul dark web.

Milioni sequestrati, armi recuperate

Parallelamente agli arresti, gli agenti hanno sequestrato:

Oltre 184 milioni di euro in contanti e criptovalute

Oltre 2 tonnellate di droghe, tra cui anfetamine, cocaina, ketamina, oppioidi e cannabis

Oltre 180 armi da fuoco, insieme a finte armi, taser e coltelli

12.500 prodotti contraffatti

Oltre 4 tonnellate di tabacco illegale

Questi sequestri rappresentano una grave interruzione delle catene di approvvigionamento criminali che alimentano l’economia del dark web.

