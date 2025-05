Genova: il ministro Salvini inaugura la nuova tratta in quota di via della Superba

Firmato anche il Protocollo d’intesa per lo sviluppo della metropolitana cittadina

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è stato oggi a Genova dove ha partecipato a due diversi eventi che hanno risvolti importanti per la viabilità urbana e la mobilità dei cittadini.

Nel primo pomeriggio, il Ministro ha proceduto all’apertura inaugurale della nuova tratta in quota di Via della Superba per poi visitare i cantieri del nuovo “ponte del Papa” e del prolungamento e potenziamento della sopraelevata portuale. Le tre opere, nel complesso, fanno parte del programma straordinario per la ripresa del Porto di Genova post crollo del Ponte Morandi, e sono finalizzate alla razionalizzazione dei traffici diretti verso il porto e il conseguente decongestionamento del traffico sulla viabilità cittadina.

Successivamente ha preso parte alla firma del Protocollo d’intesa per la compatibilizzazione del progetto di prolungamento della linea metropolitana di Genova tra Canepari e Pallavicini (Rivarolo) con il progetto di realizzazione del collegamento Bivio Fegino – Parco Campasso – Parco Rugna/Bettolo, sottoscritto tra ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Genova e Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Grazie a questa intesa sarà possibile trasferire alcune aree del sedime ferroviario, sotto la supervisione della competente Direzione Generale del MIT, necessarie al pieno sviluppo della metropolitana cittadina verso le aree della Val Polcevera.

