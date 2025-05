Lecce: Sequestrati oltre 3 kg di droga. Arrestato un soggetto all’interno del Campo Panareo

I Finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio, svolgendo nei giorni scorsi mirate attività finalizzate a contrastare il diffuso fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, durante un’attività finalizzata al contrasto dei traffici illeciti e controllo del territorio, le unità specializzate “Baschi Verdi” del Gruppo Guardia di finanza di Lecce hanno eseguito un intervento all’interno del campo sosta denominato “Panareo”.

Nel corso del servizio, avvalendosi dell’ausilio delle unità cinofile, i militari hanno sottoposto a controllo un soggetto di nazionalità italiana, procedendo contestualmente alla perquisizione dell’unità abitativa di quest’ultimo sita all’interno del campo. Dopo accurate ricerche, sono state trovate diverse confezioni, occultate in alcuni nascondigli presenti all’interno dell’abitazione e nelle immediate pertinenze, contenenti oltre 6 kg complessivi di stupefacente del tipo marijuana e hashish.

Si procedeva pertanto al sequestro della droga rinvenuta, di bilancini di precisione e materiali per il confezionamento nonché all’arresto del responsabile, per le ipotesi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Lecce – Borgo San Nicola e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

Si evidenzia che per l’indagato, in attesa di sentenza di condanna definitiva, trova applicazione il principio della presunzione di innocenza. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo a punto dalla Guardia di Finanza di Lecce ed evidenzia il costante impegno delle Fiamme Gialle nell’azione di repressione della commercializzazione e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, per la salvaguardia della legalità e la tutela della salute dei cittadini. (foto di repertorio)