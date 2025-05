Medici e Infermieri in piazza: Sciopero di 24 ore nella sanità privata

È in corso da questa mattina e proseguirà per 24 ore lo sciopero nazionale di medici, infermieri e operatori sanitari della sanità privata e delle residenze per anziani.

La mobilitazione, indetta unitariamente da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, mira a ottenere il rinnovo del contratto di categoria, fermo da troppo tempo. Le adesioni, secondo quanto riferito dai sindacati, si annunciano elevate in tutto il Paese, con una partecipazione massiccia alle iniziative di protesta.

A Roma, in particolare, centinaia di sanitari e operatori socio-sanitari si sono radunati in presidio sotto la sede della Giunta della Regione Lazio, per far sentire la propria voce e chiedere risposte concrete. Alla manifestazione hanno preso parte anche i segretari nazionali delle rispettive categorie sindacali, a testimonianza dell’importanza attribuita a questa vertenza.

L’obiettivo è sbloccare la trattativa e garantire condizioni lavorative e retributive dignitose per un settore fondamentale della sanità italiana.

Al. Co.