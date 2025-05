Cosparge di benzina il cane della figlia e gli dà fuoco per toglierli i parassiti

Il cane è ora in una clinica veterinaria e lotta tra la vita e la morte. Ha riportato gravi ustioni su gran parte del corpo. Subito dopo aver appreso la notizia nella notte del 22.05.2025, l’ Associazione di Volontariato “Zampe che danno una Mano” ODV ha depositato la denuncia presso la competente Procura della Repubblica, corredandola di un video della bestiola.

“Ennesimo episodio di violenza determinata dall’ignoranza, che lascia senza fiato per la convinzione retrograda che ha animato la mano dell’autore di questo gesto esecrabile. Ignoranza di cui sono sempre gli animali a pagare le conseguenze.

Quanto accaduto è inammissibile ed inaccettabile e dimostra, ancora una volta, come alla base della violenza e del maltrattamento ci sia l’ignoranza. Ignoranza che deve essere combattuta, in ogni sua forma, con interventi decisi da parte delle Istituzioni e delle scuole e dove serve con supporto ed aiuto nelle famiglie.

Unitamente alle azioni contro le condotte maltrattanti è assolutamente necessario ricercare le cause generatrici delle stesse ed adoperarsi per porvi fine, affinchè episodi da Medioevo come quello di cui è stato vittima il povero pastore tedesco non si ripetano.” (foto di repertorio)

comunicato stampa