Aggressione a calciatore del Latina Calcio. Denunciati dalla Polizia di Stato i presunti responsabili

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria cinque soggetti, tutti appartenenti al gruppo ultras locale denominato “L.A”, che lo scorso 5 aprile, si erano resi responsabili di danneggiamento e violenza privata aggravata nei confronti del giocatore del Latina Calcio BERMAN Tamir.

In particolare, al termine dell’incontro tra il “Latina Calcio 1932 e il Trapani”, disputato il 5 aprile presso lo stadio “D. Francioni” di Latina, i cinque ultras pontini si erano recati all’incrocio tra via Garigliano e via Calatafimi raggiungendo l’autovettura condotta dal calciatore del Latina Calcio 1932 BERMAN Tamir, che stava rientrando dalla partita.

Fermato all’incrocio, gli Ultras avevano infranto il lunotto posteriore dell’auto con un colpo violento, così facendo, impedendogli di riprendere la marcia. Uno degli aggressori inoltre, si era introdotto con la testa nell’abitacolo colpendo il calciatore con uno schiaffo allo zigomo sinistro, mentre un altro soggetto, entrando nell’auto dal lato passeggero, aveva iniziato ad esprimere espressioni offensive nei suoi confronti.

Le indagini, condotte da personale della DIGOS di Latina e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, hanno consentito di cristallizzare i fatti e raccogliere elementi necessari per la ricostruzione degli episodi in argomento che hanno portato all’identificazione e al deferimento all’AG degli autori degli episodi sopra descritti. Si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari. Vige pertanto la presunzione d’innocenza per l’indagato. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Latina/articolo/826683071f6eb033027723169