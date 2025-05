Dierre: Voglia di provarci, voglia di vincere

La Dierre, dopo aver raggiunto il traguardo storico della finalissima di Serie C Unica, vuole vincere. Inizia la serie di finale: la stessa è programmata al meglio delle tre sfide. Si inizia alle ore 18.30 di sabato 24 maggio presso la Palestra Leonardo Da Vinci di Catania. Sfida alla quotatissima Alfa Catania, team che ha veleggiato in vetta al ranking per tutta la stagione regolare. Gara due, invece, è programmata per mercoledì 28 maggio alle ore 20 al Palacalafiore. L’eventuale bella, si giocherà ancora una volta, in terra etnea il sabato successivo.

Una vittoria a testa durante la stagione regolare:il combattutissimo 76 a 68 della gara di andata in Sicilia ed il trionfo reggino sull’inedito rettangolo del Palalumaka in gara due terminato 86 a 81, basilare per la conquista della terza piazza per Capitan Laganà e soci.

Si sfideranno il miglior attacco del torneo, quello rosso-blu caro al Dg Carbone, contro la miglior difesa orchestrata da coach Cotroneo. L’Alfa Catania, società con trascorsi in B, è un arsenale incredibile ma non imbattibile e la serie contro l’Olympia Comiso lo ha dimostrato: finalista della passata edizione persa contro Catanzaro è allenata l’esperto coach Željko Zečević. Ha lavorato in Italia a Vicenza, Cantù, La Maddalena, Udine, Scafati e Potenza, Tunisia, Marocco, Guinea e non solo. Allenatore dal respiro internazionale che può vantare sulle conferme del Capitano Abramo, Budrys, Patanè e Pappalardo, l’ex di turno Smorto, Gatta, Drigo e non solo.

Diretta social sulla pagina Facebook dell’Alfa Catania. Arbitrano i signori Carlo D’Amore di Messina e Matteo Gazzara di Messina (foto di repertorio)