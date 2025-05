Gioia dei Marsi (Aq): raccoglievano tartufi nel periodo vietato, sanzionati per 4500 €

Comando Carabinieri per la Tutela Forestale L’Aquila – Gioia dei Marsi (Aq), 23/05/2025 10:51

I militari del Nucleo Carabinieri Parco di Gioia dei Marsi, a seguito della segnalazione della Centrale Operativa 1515 di l’aquila, intervenivano nel comune di Aielli, in località Fosso Rovito – La Vella, cogliendo in fragranza un soggetto intento alla raccolta dei tartufi.

Allo stesso venivano contestate molteplici violazioni amministrative alla Legge Regionale n. 66 del 2012: raccolta di tartufi in periodo di divieto, tassa di concessione annuale non versata, raccolta con attrezzi diversi da quelli consentiti. i militari, a seguito dell’accertamento, applicavano al trasgressore una sanzione di euro 4.500,00 e il sequestro dei tartufi e degli attrezzi adoperati per la raccolta.I controlli proseguiranno a tutela del territorio e dei tanti tartufai che operano nel rispetto delle norme.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/agroalimentare-raccoglievano-tartufi-nel-periodo-vietato-sanzionati-per-4500-e