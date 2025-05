La FIPSAS fa il Giro d’Italia a caccia di rifiuti emersi e sommersi per la Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 Giugno)

La Calabria è protagonista con Amantea, Belmonte Calabro, Catanzaro, Diamante e Isola di Capo Rizzuto

La FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) fa il “Giro d’Italia” con Pulifondali e Pulispiagge. L’ormai classico appuntamento con la mega raccolta di rifiuti emersi e sommersi ritorna nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno. Oltre 40 le località coinvolte in ben diciannove regioni. La Calabria – come in passato – sarà impegnata; questa volta con ben 5 città: Amantea, Belmonte Calabro, Catanzaro, Diamante e Isola di Capo Rizzuto.

Fondamentale sarà la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e la Rai, che sarà impegnata con diverse Direzioni, garantendo una copertura capillare e a 360° con la TgR, Rainews.it, Rai Italia, Rainews24, Rai Radio 1 e Rai per la Sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è quello di raddoppiare – insieme a Suzuki e Q8, fortemente impegnate nella tutela del territorio e dell’ambiente – i numeri già importanti della scorsa stagione, quando, grazie ai tesserati in azione, furono pescati 350 quintali tra reti fantasma, plastiche, copertoni e materiali ferrosi.

“Essere l’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta come Associazione di Protezione Ambientale costituisce un motivo di vanto. Del resto sono moltissime le attività che svolgiamo aventi per obiettivo la tutale ambientale e, tra queste, un ruolo di primissimo piano lo riveste Pulifondali e Pulispiagge, i cui numeri, grazie all’impegno dei nostri tesserati, sono in continua crescita. Lo testimonia il fatto che siamo giunti quest’anno a ben 42 località coinvolte.

Fermo restando l’impegno, che sarà sempre massimo, l’auspicio è, comunque, quello che, grazie anche a questa iniziativa, possa esservi una presa di coscienza da parte di tutti i fruitori, a qualsiasi titolo, del mare e delle spiagge, affinché determinate pratiche possano essere progressivamente debellate”. Queste le parole del Presidente FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli.

