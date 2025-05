L’OLAF istituisce un gruppo di contrasto per le spedizioni illegali di rifiuti

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha organizzato la riunione inaugurale del gruppo per l’applicazione delle norme relative alle spedizioni di rifiuti (WSEG) il 22 e 23 maggio a Varsavia, in Polonia. L’evento ha riunito oltre 50 portatori di interessi provenienti da tutta l’UE e oltre, tra cui autorità ambientali, doganali e di polizia, vettori e autorità giudiziarie, in uno sforzo congiunto per contrastare la crescente minaccia del commercio illecito di rifiuti

La discussione a Varsavia, tenutasi con il supporto dell’Ispettorato capo per la protezione ambientale della Polonia, si è concentrata sulle ultime tendenze, sui flussi internazionali di commercio illecito, sul rafforzamento delle ispezioni e delle misure di esecuzione, nonché sull’uso di strumenti informatici per raccogliere informazioni e allertare i partner. I partecipanti hanno condiviso l’esperienza pratica delle ispezioni, delineato le sfide comuni e analizzato il modus operandi rilevato nel commercio illecito di rifiuti.

Le spedizioni illegali di rifiuti rappresentano un grave rischio per la salute pubblica, le imprese legittime e la sicurezza globale. I rifiuti pericolosi o gestiti in modo improprio possono contaminare il suolo, l’acqua e l’aria e il loro movimento incontrollato attraverso le frontiere compromette la transizione dell’UE verso un’economia più verde e sostenibile. Inoltre, il traffico di rifiuti distorce la concorrenza leale e grava sulle imprese conformi.

Ernesto Bianchi, direttore dell’OLAF per le entrate e le operazioni internazionali – Indagini e strategia, ha accolto con favore il lancio del gruppo affermando: “Il gruppo per l’applicazione delle norme sulle spedizioni di rifiuti è una piattaforma pratica per l’azione, il dialogo e la cooperazione. L’OLAF è orgoglioso di sostenere questo sforzo, contribuendo a trasformare l’intelligence condivisa in indagini concrete.”

Il gruppo per l’applicazione delle norme relative alle spedizioni di rifiuti è stato istituito dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti, adottato di recente, con il mandato di migliorare l’applicazione delle norme e la cooperazione operativa all’interno dell’UE e con i paesi terzi. Il regolamento conferisce all’OLAF il potere di sostenere gli Stati membri nell’individuazione e nell’indagine delle spedizioni illegali di rifiuti e di coordinare le azioni congiunte.

Parlando del ruolo più ampio dell’OLAF, il direttore generale dell’OLAF Ville Itälä ha dichiarato: “La criminalità ambientale non conosce frontiere. Il traffico di rifiuti danneggia il nostro ambiente, la nostra salute e la nostra economia e mina le norme che tutelano i cittadini europei. Sostenendo questo gruppo di contrasto, l’OLAF mira a unire le menti operative per trasformare le informazioni in azioni e fermare questo crimine alla fonte”.

L’OLAF scambia informazioni in tempo reale sulle spedizioni sospette di rifiuti con le autorità doganali e ambientali dei paesi dell’UE di origine e dei paesi terzi di destinazione. L’OLAF monitora sia le spedizioni originali che i ritorni dei container rifiutati per assicurarsi che non vengano dirottati sulla via del ritorno verso il paese di origine dell’UE.

