Meloni e Frederiksen annunciano una nuova iniziativa per la gestione dei migranti

Giorgia Meloni sottolinea la concretezza della collaborazione tra Italia e Danimarca, evidenziando come, nonostante le distanze geografiche e le diverse appartenenze politiche, i due Paesi lavorino efficacemente insieme per dare risposte ai cittadini. Questa collaborazione è proficua perché, pur partendo da punti di vista diversi, i due leader condividono l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Europa di rispondere alle esigenze dei cittadini. Vengono menzionati due temi principali su cui si concentra la collaborazione:

La guerra in Ucraina: Meloni ribadisce l’impegno comune per una pace giusta e duratura, ringraziando il Presidente Zelensky per la sua volontà di perseguire la pace e criticando l’assenza di progressi concreti da parte russa.

La gestione della migrazione: Italia e Danimarca sono attivamente impegnate nella difesa dei confini esterni dell’UE e nel contrasto all’immigrazione illegale. Collaborano con altri paesi su soluzioni innovative e annunciano una nuova iniziativa comune.

Questa iniziativa, supportata da altri otto paesi europei, mira a aprire un dibattito sulle Convenzioni europee (come la Convenzione europea per i diritti dell’uomo) per renderle più adatte ad affrontare le sfide attuali, in particolare quelle legate alla migrazione. L’obiettivo non è indebolire i valori delle Convenzioni, ma rafforzarli per evitare paradossi (come l’impossibilità di espellere criminali immigrati) e garantire che possano rispondere efficacemente alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

Questi gli argomenti principali trattati dai due primi ministri d’Italia e di Danimarca, rispettivamente Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, durante l’incontro di Palazzo Chigi a Roma di questa mattina.

LL