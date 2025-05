Mons, Belgio-Italia 83-70 (Matilde Villa 13)

Domenica altro test a Kortrijk (ore 17.00)

Nel primo test ufficiale nel percorso di avvicinamento al prossimo Women’s EuroBasket 2025, che vedrà un girone disputarsi al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno, a Mons la Nazionale Femminile è stata sconfitta dal Belgio 83-70.

La migliore marcatrice Azzurra è stata Matilde Villa con 13 punti, in doppia cifra anche Laura Spreafico a quota 10. Career High in Nazionale per Stefania Trimboli (8) e Martina Kacerik (7). Oggi sono rimaste a riposo Eleonora Villa e Caterina Gilli. Domani la squadra si trasferisce a Kortrijk, dove domenica 25 si gioca la seconda amichevole col Belgio (ore 17.00, impianto già sold-out).

In Italia sono rimaste Jasmine Keys e Carlotta Zanardi per motivi fisici, Sarah Litrico è stata autorizzata a lasciare il raduno mentre Sara Toffolo si riaggregherà al gruppo lunedì 26 maggio.

L’analisi di coach Capobianco: “Dobbiamo confrontarci con squadre forti come il Belgio per crescere e stasera ne abbiamo avuto dimostrazione, soprattuto per l’approccio col quale loro hanno aggredito la partita con estrema fisicità.

Abbiamo impiegato qualche minuto a prendere le misure e poi però sono soddisfatto di come abbiamo giocato i successivi 18 minuti, con grande attenzione.

Nel finale a mancare sono state soprattutto le energie mentali, più che quelle fisiche: normale per un gruppo in cui molte giocatrici hanno sostenuto solo tre allenamenti prima di questa partita”.

Pasa, Matilde Villa, Spreafico, Madera, Cubaj è il quintetto scelto da coach Capobianco e l’inizio è subito in salita perché il Belgio vola sul 9-2 subito ispirato da Meesseman: le Azzurre trovano il primo canestro con la penetrazione di Pasa e poi tornano a contatto con Verona e Pan. In attacco Matilde Villa crea spesso opportunità per un tiro ad alta percentuale, i problemi arrivano dalla nostra metà campo dove imperversano Lisowa-Mkaba e Mununga.

Il primo quarto si chiude sul 24-19 in favore delle campionesse d’Europa, bello l’approccio dell’Italia alla ripresa del gioco con le due triple di Trimboli che valgono il vantaggio Azzurro sul 26-27. Coach Thibault corre ai ripari rimettendo in campo Meesseman e i risultati si vedono, sua la tripla del 31-29. Il gioco da 4 punti di capitan Spreafico e poi la tripla di Kacerik ci tengono avanti (36-42): prima dell’intervallo lungo, a cui si va sul 39-42, lo staff tecnico Azzurro ha già schierato in campo tutte e 12 le Azzurre.

L’Italia trova nuovamente il +4 in apertura di terzo quarto ma poi arriva la prima vera spallata del Belgio, come sempre ispirata da Meesseman per l’11-0 del 50-43. Con le triple di Villa e Kacerik l’Italia torna immediatamente in partita, prima di subire il break che vale il massimo svantaggio a fine terzo periodo (64-55). I 6 punti di Spreafico in apertura di ultimo parziale sono provvidenziali (68-61) ma il Belgio continua a macinare punti (impressionante il 24/25 a 7′ dalla fine, 96%) tornando agevolmente alla doppia cifra di vantaggio e poi allungando fino al definitivo 83-70. Ma fino a quando le energie hanno sostenuto le Azzurre, si è giocato alla pari.

Belgio-Italia 83-70 (24-19; 15-23; 25-13; 19-15)

Belgio: Verburgt, Ramette* (0/1 da tre), Delaere* 11 (4/5), Meesseman* 19 (5/11, 1/3), Denys 2 (1/1), Vilcinskas (0/1), Mununga* 17 (4/7, 2/2), Massey 10 (1/1), Vervaet 7 (1/3, 1/3), Lisowa-Mbaka* 17 (6/8, 1/1), Courthiau, Joris ne. All: Thibault.

Italia: M. Villa* 13 (4/8, 1/3), Pasa* 6 (3/4), Verona 8 (2/4, 1/2), Pan 6 (2/4, 0/3), Trucco, Cubaj* 7 (2/4, 1/1), Madera* 3 (0/2, 1/2), Fassina 2 (1/1, 0/2), Andrè (0/2), Spreafico* 10 (0/3, 3/4), Kacerik 7 (2/3 da tre), Trimboli 8 (0/1, 2/4). All. Capobianco.

Arbitri: Geert Jacobs, Martin Van Hoye, Tom De Lange.

T2P: Italia 14/33, Belgio 22/37.

T3P: Italia 11/24, Belgio 5/11.

TL: Italia 9/13, Belgio 24/28.

Rimbalzi: Italia 24, Belgio 30

Assist: Italia 15, Belgio 25.

Palle perse: Italia 17, Belgio 15.

Palle recuperate: Italia 11, Belgio 9.

Falli: Italia 24, Belgio 15.

