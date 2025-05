Minore scomparsa da una casa famiglia reatina ritrovata dalla Polizia di Stato a Roma

Gli Agenti del Commissariato di P.S. “Porta Maggiore” della Questura di Roma hanno rintracciato la minore allontanatasi alcuni giorni fa da una comunità reatina.

La sedicenne si era allontanata lo scorso 20 maggio dalla casa famiglia di San Giovanni Reatino (RI) dove era ospitata, senza lasciare alcun messaggio e facendo quindi preoccupare i responsabili della sua accoglienza.

Le ricerche, immediatamente diramate dalla Polizia di Stato, hanno subito evidenziato la sua possibile presenza e continui spostamenti in diversi quartieri della Capitale.

Nella mattinata odierna si è riunita la Cabina di Regia presso la Prefettura di Rieti, come previsto dal Piano Provinciale di Ricerca delle Persone Scomparse, che ha dato forte impulso alle attività volte al ritrovamento della minore.

La Sala Operativa della Questura di Rieti ha intensificato le operazioni di rintraccio attraverso un sistema di tracciamento dell’utenza cellulare a disposizione della minore, denominato “Positioning”, che ha consentito di restringere ampiamente il campo di ricerche e di individuarla nel quartiere di Centocelle.

Grazie al coordinamento con la Sala Operativa della Questura di Roma che ha allertato il personale in servizio di controllo del territorio, alle ore 12 odierne, l’autoradio del Commissariato di P.S. “Porta Maggiore” ha rintracciato la giovane che ora sarà riaffidata alle persone che erano in pensiero per lei.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Rieti/articolo/8226832bfe685155162264754