Montemesola (Ta). 91enne, disorientato, soccorso in un uliveto

Comando Provinciale di Taranto – Montemesola (Ta), 24/05/2025 09:45

A Montemesola un 91enne è solito trascorrere qualche minuto seduto davanti casa, a guardare il passeggio del suo amato paese nel tarantino: quando i nipotini si affacciano per chiamarlo per il pranzo, la sedia è vuota, il nonno non c’è. Tutti iniziano a cercarlo, non si trova: ha con sé solo il bastone su cui si appoggia per camminare. In quei terribili istanti, una pattuglia dell’Arma passa di lì.

I militari notano agitazione attorno a una sedia vuota, scendono dall’autoradio. Sono le 13:00, fa molto caldo: acquisita una accurata descrizione da parte dei parenti, tutto il paese e le sue campagne vanno setacciate a piedi: i Carabinieri sanno che non c’è tempo da perdere. Serratissime le ricerche, poi il lieto fine: in un uliveto, un anziano è seduto a terra, disorientato, solo.

Attraverso l’ombra sotto cui si è rifugiato, i militari riconoscono un viso stanco, a tratti smarrito. Ha con sé un bastone, lo stringe tra le mani che tremano per il troppo caldo, per la paura di non poter più tornare a casa, avendone perso la strada.

Si commuove alla vista di quegli uomini in divisa che lo rassicurano e lo avvolgono in un delicato abbraccio: stretto a loro, ripercorre quelle strade che per due interminabili ore gli sono sembrate sconosciute. I nipotini oggi pranzeranno un po’ più tardi del solito, ma felici accanto al loro amato nonnino.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/91enne-disorientato-soccorso-in-un-uliveto