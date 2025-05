Play off (gara 1). Dierre sfiora il colpaccio a Catania (74-67)

(16-16; 32-30; 56-44)

Catania: Ruffino, Gatta 13, Drigo 11, Bonanno, D’Aquino, Budrys 20, Patanè 13, Pappalardo 1, Janusevic, Barakadze, Abramo 5, Smorto 11. All. Željko Zečević

Dierre: Railans 3, Trinca 12, Vukovavljievic, La Mastra, Cernic 17, Alescio, Idone 7, Fazzari 6, Angius 5, Laganà 10, Ripepi 0, Barrile 7. All. Cotroneo Ass. Marcianò

Non riesce il copaccio della Dierre durante la prima gara delle finali play off di Serie C di basket a Catania. I padroni di casa la spuntanto alla fine di una bella e combattutissima partita che ha visto frotenggiarsi le due squadre più forti del giorne merdionale.

L’Alfa Catania ha avuto la meglio sulla Dierre durante la prima metà del 3 parziale di gioco. Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di Cotroneo hanno forse sottovalutato la voglia di vinice dell’Alfa che sino a quel momento era stata bene imbrigliata dalla difesa reggina.

I Catanesi hanno rotto il perfetto equilibrio dei primi due quarti con un break che li ha condotti avanti nel punteggio anche di 12 punti. La reazione di Fazzari e compagni non è mancata e più volte la Dierre si è riavvicinata a meno 4 ma è mancato il guizzo finale per riacciufare i padroni di casa che alla fine vincono gara uno con 7 punti di scarto.

Buone le prove di Gatta preciso al tiro da 3, Drigo e Budrys, in doppia cifra anche Smorto ma l’apporto in più per i locali di coach Željko Zečević è arrivato dai 13 punti realizzati da un bravo Patanè. In casa Dierre invece Cernic che ha trovato la via del canestro pur non essendo in una delle sue migliori giornate al tiro dalla lunga, Trinca ed un ritrovato Laganà.

Uno a zero per gli etnei e si aspetta la palla a due mercoledì sera al PalaCalafiore di Reggio Calabria dove Barrile, Angius e soci sono chiamati assolutamente a vincere per arrivare a giocare la bella a Catania. Alfa Catania già sconfitta tra le mura amiche (anche se in campo neutro al PalaLumaka) durante la gara di ritorno di regualr season.

Per gli uomi del presidente Filianoti, che possono sfruttare sicuramente un rooster più lungo, c’è da rivedere qualcosa in fase offensiva dove sono stati più volte messi in difficoltà dai raddoppi “molto decisi” dei giocatori dell’Alfa Catania.

Bella la cornice di pubblico, rumoroso ma corretto, in un impianto troppo piccolo per contenere eventi sportivi del genere, applausi alla squadra del Catania anche dai tifosi Dierre a fine di un’avvincente partita.

Fabrizio Pace