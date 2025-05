Cassazione: La difesa ha diritto ai “file di log” dei trojan nelle intercettazioni

Una sentenza storica della Terza Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che la difesa ha ora pieno accesso ai “file di log” generati dai trojan informatici utilizzati nelle intercettazioni telematiche. La decisione, accolta dal penalista calabrese Salvatore Staiano che ha presentato il ricorso, rappresenta una svolta nel processo penale digitale, come riporta Ansa.it.

La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di intercettazione tramite captatore informatico, devono essere rilasciati alla difesa non solo le registrazioni audio, ma anche i supporti informatici contenenti le indicazioni su captazioni, registrazioni e ascolti. Questo principio ribalta l’orientamento di molte Procure, che finora consideravano i log meri elementi tecnici.

L’avvocato Staiano ha sottolineato che la sentenza non mette in discussione la legittimità delle indagini, ma mira a garantire il diritto alla piena difesa attraverso la verifica della regolarità tecnica e giuridica delle captazioni. La Cassazione ha richiamato precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la mancata consegna dei file di log possa influire sull’utilizzabilità stessa dell’intercettazione.

Gli effetti di questa pronuncia potrebbero estendersi a numerosi procedimenti in corso, inclusi maxi-processi antimafia come Rinascita-Scott, Petrolmafie, Imponimento e Maestrale-Carthago, dove i trojan sono stati impiegati sistematicamente. La decisione si configura come un cambio di paradigma nell’equilibrio tra potere inquirente e diritto di difesa nell’era delle intercettazioni digitali. (foto di repertorio)

LL