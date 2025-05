Milano, rubano cellulare con la tecnica del foglietto: la Polizia arresta 2 persone

Ieri a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini romeni, una donna di 27 anni e un uomo di 22, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, per furto aggravato in concorso.

Intorno alle 15:30, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese, nell’ambito dei servizi predisposti al contrasto dei reati predatori nei pressi delle vie centrali della città dove, nel fine settimane, si riversano numerosi cittadini e turisti, hanno notato una coppia di persone che, partendo dalle vie attorno piazza Duomo, si stava muovendo tra i clienti nei molti bar e ristoranti.

Giunti in via Dante, l’uomo si è posizionato all’esterno di un fast-food e la donna, in costante contatto visivo con l’uomo, è entrata: a un tavolo erano seduti tre ragazzi e uno di loro, un 20enne albanese, si è alzato per andare alla toilette lasciando il proprio smartphone sul tavolo in custodia agli amici. In quel momento la donna si è avvicinata per chiedere loro dei fazzoletti di carta, appoggiando un foglio sul tavolo, e, con fare veloce e distraendo i due, è uscita dal locale con il cellulare per ricongiungersi con il complice.

I poliziotti sono subito intervenuti per bloccare e arrestare i due e hanno riconsegnato lo smartphone al proprietario.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11946832de5047e6f303446182