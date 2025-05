Voto Elezioni Amministrative: partecipazione in calo

La partecipazione alle elezioni amministrative in corso in 117 comuni italiani (di cui 9 in Sicilia) registra un calo significativo. All’ultima rilevazione delle ore 23:00, l’affluenza nazionale si è attestata al 43,85% degli aventi diritto, un dato inferiore rispetto al 49,52% della precedente tornata elettorale.

I dati sono stati forniti dal Ministero dell’Interno tramite il portale Eligendo. La diminuzione della partecipazione è particolarmente evidente nei quattro capoluoghi di provincia coinvolti:

Genova ha segnato un brusco calo di oltre 5 punti percentuali, fermandosi al 39,15% (rispetto al 44,17% della volta precedente, sebbene in quell’occasione si votò solo di domenica).

Taranto ha registrato una flessione ancora più marcata, con quasi 8 punti in meno, raggiungendo il 44,49% (contro il 52,28% precedente).

Anche Matera, pur superando il 50% con il 50,17%, ha perso oltre 3 punti rispetto al 53,41% della tornata precedente.

Infine, Ravenna ha visto la partecipazione scendere al 37,92%, perdendo circa 3 punti e mezzo rispetto al 41,40% precedente.

Questi dati preliminari indicano una minore partecipazione dei cittadini al voto in questa tornata amministrativa, un trend che sarà analizzato più in profondità con i risultati definitivi.

