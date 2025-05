Brillamento Solare di Classe X 1.1

Nella notte tra sabato 24 e Domenica 25 Maggio si è verificata una significativa eruzione solare, con un brillamento di Classe X, la categoria più energetica nella scala della NOAA. L’evento, registrato esattamente alle 01:51 UTC (03:51 ora italiana), è stato classificato come Classe X 1.1, lievemente inferiore in intensità rispetto ai due flare solari verificatisi il 14 maggio.

Gli esperti stanno esaminando i dati spettroscopici e magnetometrici per determinare se vi sia stata un’espulsione di massa coronale (CME), un fenomeno capace di generare perturbazioni geomagnetiche significative nell’ambiente spaziale terrestre. Attualmente, lo Space Weather Prediction Center della NOAA non ha emesso avvisi di tempesta geomagnetica per i prossimi giorni, sebbene ulteriori analisi potrebbero modificare questa valutazione.

Ciò che è già stato confermato è la presenza di un blackout radio di livello R3, provocato dall’intensa emissione di radiazioni ionizzanti provenienti dalla fotosfera solare. A differenza del disturbo elettromagnetico immediato causato dal brillamento, le particelle energetiche trasportate da un’eventuale CME potrebbero impiegare da alcune ore—nei casi più estremi—fino a due o tre giorni per raggiungere la magnetosfera terrestre, potenzialmente interferendo con sistemi satellitari e infrastrutture tecnologiche sensibili. Gli scienziati monitorano con attenzione l’evoluzione dell’attività solare per valutare possibili implicazioni sulla dinamica geomagnetica terrestre.

Ile And