Kickboxing: Fabrizio Ruggiero ancora Campione d’Europa

Fabrizio Ruggiero, il talentuoso kick boxer calabrese, ha conquistato il prestigioso titolo di Campione d’Europa WAKO Pro nella categoria K1 Rules – 62,2 kg.

Il trionfo è arrivato in una serata spettacolare all’Allianz Cloud di Milano, nell’ambito del celebre evento “Petrosyan Mania – Gold Edition”, dove Ruggiero ha superato in un combattimento il campione spagnolo Alexis Sosa.

Questa vittoria non solo consolida la sua posizione ai vertici del kickboxing continentale, ma apre la strada a un’ambizione ancora più grande.

L’atleta, orgoglio del Team Tsunami Petrosyan, è già proiettato verso il prossimo obiettivo: l’assalto al titolo Mondiale WAKO Pro.

La sfida iridata per Fabrizio Ruggiero si dovrebbe combattere in casa, il 26 Luglio prossimo in Calabria a Crotone, la sua città natale.

Sarà un evento storico per la città di Pitagora, che per la prima volta ospiterà un incontro di tale portata nel panorama degli sport da combattimento, promettendo di infiammare il pubblico locale.

Anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha tenuto a ringraziare, soddisfatto per l’importante risultato internazionale, l’atleta calabrese con un post sulle sue pagine ufficiale dei social network. “E’ successo ancora, il calabrese Fabrizio Ruggiero è Campione d’Europa WAKA pro! Talento, sacrificio ed orgoglio che conquista il Mondo. Complimenti ad un guerriero vero!“. Questo il commento pubblico del Governatore.

Bart Zag