Lercara Friddi (Pa): famiglia inglese dispersa nelle campagne siciliane, rintracciata e aiutata

Comando Provinciale di Palermo – Lercara Friddi (Pa), 26/05/2025 14:07

Nel cuore della notte, tra fango e buio, la campagna si è trasformata in un incubo per una famiglia di turisti inglesi in vacanza ma grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, la paura ha lasciato il posto al sollievo. I militari della Stazione di Lercara Friddi, con il supporto dei colleghi di Palazzo Adriano, sono intervenuti ieri sera per soccorrere una famiglia in difficoltà.

Seguendo le indicazioni del navigatore satellitare per raggiungere una struttura ricettiva della zona, i turisti si sono ritrovati dispersi tra le campagne, con la propria vettura impantanata e impossibilitati a proseguire. Ricevuta la richiesta di aiuto, la Centrale Operativa ha immediatamente attivato le ricerche.

I Militari, nonostante le difficili condizioni del terreno e l’oscurità, sono riusciti a localizzare rapidamente il veicolo bloccato e a trarre in salvo la famiglia. Una disavventura che avrebbe potuto avere risvolti ben peggiori, ma che si è invece conclusa con un caloroso abbraccio tra i Carabinieri e i turisti di nazionalità inglese, visibilmente commossi e grati per l’assistenza ricevuta. L’episodio è un ulteriore testimonianza dell’impegno quotidiano dei Carabinieri nel garantire sicurezza e vicinanza a cittadini e visitatori, anche nei luoghi più impervi e nelle ore più difficili.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/soccorso-famiglia-inglese-dispersa-nelle-campagne-siciliane-rintracciati-e-aiutati