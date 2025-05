Liverpool. Auto sulla folla durante la festa per la dei Reds

Un’ automobile ha investito diverse persone durante la parata per la vittoria del campionato inglese di calcio dei tifosi del Liverpool. Per l’accaduto è stato arrestato un uomo, si tratta del soggetto che guidava l’auto finita sulla folla. Al momento la polizia locale tratta l’accaduto come se si trattasse di un incidente stradale ma non si escludono anche altre ipotesi. In base alle prime testimonianza l’auto avrebbe colpito più persone prima di fermarsi e sarebbe quindi sembrato un gesto volontario. Gli investigatori accerteranno l’accaduto, sul posto sono state fatte arrivare diverse autoambulanze. Sicuramente la festa per i Reds del Liverpool è stata rovinata da questo drammatico avvenimento. (foto di repertorio)

Federica Romeo