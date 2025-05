MiTur, pubblicato avviso per formare l’elenco dei tutor di guide turistiche

Ministero del Turismo annuncia la pubblicazione di un Avviso finalizzato alla formazione di un Elenco di Responsabili del tirocinio di adattamento, denominati “Tutor”. La formazione dell’Elenco ha l’obiettivo di dare corso all’attuazione della misura compensativa del tirocinio di adattamento svolta dalle guide turistiche straniere ai fini del riconoscimento in Italia della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

Tale procedura si svolge ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 e dell’articolo 18 del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88. L’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse sarà pubblicato dal dicastero con cadenza almeno annuale per garantire il continuo aggiornamento dell’Elenco.

Possono manifestare la propria volontà a ricoprire il ruolo di Tutor le guide turistiche regolarmente iscritte all’Elenco Nazionale, che siano abilitate o riconosciute da almeno tre anni e in possesso di tutti i requisiti per l’esercizio della professione.

L’iscrizione all’Elenco Nazionale delle guide turistiche richiede il possesso di un’abilitazione regionale, il riconoscimento in Italia della qualifica estera, oppure il superamento dell’esame di abilitazione nazionale.

È fondamentale che i tutor dichiarino l’assenza di conflitti di interessi o incompatibilità al momento della designazione rispetto al ruolo da ricoprire e/o al tirocinante assegnato. Il Ministero del Turismo si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione.

I candidati che soddisfano i requisiti possono presentare la propria candidatura online, accedendo al proprio profilo e selezionando la funzione di iscrizione al registro dei Tutor. All’atto della candidatura, sarà obbligatorio dichiarare la Regione o le Regioni in cui si è disponibili a svolgere l’attività di tutoraggio.

La finestra temporale per l’iscrizione è fissata dal 21 maggio 2025 al 10 luglio 2025. Il registro dei Tutor conterrà le seguenti informazioni per ciascun iscritto: Regioni di disponibilità, abilitazione con data, lingue straniere abilitate, data dell’ultimo aggiornamento professionale e titolo di studio o specializzazioni acquisite, oltre ai dati già presenti nell’Elenco Nazionale delle guide turistiche.

