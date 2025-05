Piove di Sacco. Insulta i Carabinieri su Social, denunciato

Comando Provinciale di Padova – Piove di Sacco (Pd), 26/05/2025 10:04

I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 60enne del posto, poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, di oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione a mezzo stampa. I fatti si sono verificati nel pomeriggio del 12 maggio u.s., quando una pattuglia della Stazione di Piove di Sacco, per le vie del centro, è incappata in un ciclomotore che transitava a bassissima velocità impegnando il centro della carreggiata, così intralciando il regolare flusso del traffico.

I militari, utilizzando il clacson hanno attirano l’attenzione dell’uomo indicandogli di spostarsi sul lato destro della carreggiata per agevolare il flusso veicolare, riprendendo poi il normale servizio d’istituto.

Soltanto in serata i Carabinieri si sono accorti che sul gruppo Facebook “Sei di Piove di Sacco e Saccisica” era stato pubblicato un post dal contenuto diffamatorio nei confronti della citata pattuglia. Invitato in caserma per essere sentito sull’accaduto l’uomo ha ammesso la propria responsabilità chiedendo scusa per il comportamento tenuto ed assicurando di aver rimosso il post. Ne dovrà comunque rispondere all’A.G. patavina. Si precisa che il procedimento è in fase di indagini preliminari e che la colpevolezza dell’indagato potrà essere accertata solo all’esito del giudizio.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/controlli-insulta-i-carabinieri-su-social-denunciato