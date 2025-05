Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’accordo Stato-Regioni sulla formazione in sicurezza

L’Accordo Stato-Regioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 ed è quindi in vigore. Periodo transitorio – si prevede un periodo transitorio di 12 mesi per consentire l’adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni. Ricordiamo qui di seguito le principali novità che riguardano le modifiche per i corsi di formazione e aggiornamento.

formazione dei Preposti: la durata minima del corso aumenta da 8 a 12 ore. Non è prevista la modalità e-learning per questa formazione. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario, con durata minima di 6 ore. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

formazione dei Dirigenti: la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, con l’aggiunta di un modulo specifico di 6 ore per i dirigenti delle imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento rimane quinquennale con una durata minima di 6 ore.

formazione dei Datori di Lavoro (DL): introdotto un nuovo corso di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri (valido anche ai fini del «possesso di adeguata formazione» prevista dall’articolo 97 del Testo unico). I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.

lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Modifiche del riconoscimento dei crediti di formazione, ad esempio:

il corso di formazione per DL non copre più la formazione per RLS;

il corso di formazione per ASPP copre totalmente il corso DL-RSPP e non più parzialmente;

l’aggiornamento per Dirigente e Lavoratori non esonera più dallo svolgimento del corso di aggiornamento per preposto.

Altre novità riguardano:

verifica obbligatoria dell’apprendimento sia a fine corso che in fase operativa.

almeno 3 anni di esperienza documentata per i formatori. Inoltre, il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP può svolgere, in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la relativa formazione.

formazione specifica su molestie e violenze nei luoghi di lavoro, oltre all’inclusione di ausili per la comprensione linguistica destinati ai lavoratori stranieri.

progetto formativo strutturato. In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento, ad esempio, è prevista la redazione di verbali delle verifiche finali, a cura del soggetto formatore, contenenti specifici elementi.

comunicato stampa – fonte: https://www.cgiamestre.com/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-laccordo-stato-regioni-sulla-formazione-in-sicurezza/