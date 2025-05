Qualità della vita in Italia: il Nord guida la classifica

L’Italia settentrionale si conferma al vertice della classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Bolzano, Treviso e Trento risultano le migliori città per il benessere degli over 65, mentre Gorizia guida la graduatoria relativa ai giovani tra i 18 e i 35 anni, seguita da Bolzano, Cuneo e Trieste.

Per l’infanzia, Lecco conquista la prima posizione, mentre Siena—unica città non settentrionale tra le prime tre—si piazza seconda, seguita da Aosta. Bolzano si distingue inoltre per il minor consumo di farmaci prescritti per malattie croniche, la più elevata spesa sociale e la maggiore densità di biblioteche sul territorio.

La classifica sulla qualità della vita riflette importanti indicatori di benessere e servizi, confermando il primato delle città del Nord nel garantire condizioni di vita favorevoli alle diverse fasce d'età.

