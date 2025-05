Roma. Uomo si barrica nella toilette di un fast food

00:15 – Un uomo che ha detto di essere armato e con il volto travisato ha seminato il panico in tarda sera di Domenica 25 Maggio in un fast food della catena Burger King a Roma. La vicenda ha avuto inizio intorno alle 22:30 circa ed ha causato comprensibilmente paura tra i presenti all’interno del fast food.

Al momento pare che l’uomo si sia rinchiuso nei bagni e gli agenti della volante della Questura di Roma intervenuti sul posto, viale Eritrea, al quartiere Africano, starebbero dialogando con lui per fare in modo che la vicenda si concluda in maniera traquilla.

Fabrizio Pace