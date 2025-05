Arrestati: 14 trafficanti di cocaina arrestati in un’operazione congiunta in Belgio e Italia

Le autorità hanno anche effettuato 11 perquisizioni domiciliari e smantellato un laboratorio clandestino

Europol ha sostenuto un’indagine su vasta scala contro una rete criminale transcontinentale che traffica grandi quantità di cocaina dal Sud America all’Europa. L’operazione ha coinvolto autorità di Belgio, Germania, Italia e Svizzera, nonché Eurojust.

L’operazione è avvenuta nell’aprile 2025 e ha portato:

Pasta di cocaina spedita dalla Colombia nell’UE

Nel quadro delle attività di intelligence in corso con i suoi omologhi operativi nel quadro dell’indagine SKY ECC, Europol ha sviluppato un’intelligence affidabile sulle attività di traffico internazionale di droga di questo gruppo criminale organizzato che opera in diversi paesi europei. La banda era guidata da una famiglia italiana in contatto con fornitori in Colombia e farmacie in Belgio. Importavano enormi quantità di pasta di cocaina, spedita dalla Colombia ai porti europei. Una volta nell’Unione Europea, stoccavano il prodotto in magazzini in Belgio, che venivano utilizzati come laboratori per il processo di sintesi. L’organizzazione criminale era anche coinvolta nel traffico di eroina e nel riciclaggio di denaro.