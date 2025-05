Carceri. Brunetta: con nuovo capo DAP prosegue impegno comune su recidiva zero

“Un sincero augurio di buon lavoro al dottor Stefano Carmine De Michele, indicato dal Consiglio dei ministri come nuovo capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). Lo attende un impegno gravoso, che siamo certi riuscirà ad affrontare nel modo migliore, grazie alla sua esperienza. Con il dottor De Michele auspichiamo di sviluppare ulteriormente la collaborazione già in atto tra CNEL e Amministrazione Penitenziaria per raggiungere l’obiettivo comune al centro dell’Accordo sottoscritto nel giugno 2023 con il Ministro Nordio, al fine di ridurre in maniera significativa il rischio di recidiva nella commissione di reati al termine del percorso detentivo. Da oltre un anno, il CNEL, attraverso un apposito disegno di legge già depositato in Parlamento e l’istituzione del Segretariato permanente, ha avviato numerose iniziative per rendere sistematico il coinvolgimento delle parti sociali e del terzo settore nell’obiettivo dello studio, della formazione e del lavoro dentro e fuori dal carcere.

Grazie alla sinergia tra CNEL, Ministero della Giustizia e con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro, siamo fiduciosi di poter raggiungere un traguardo fondamentale: ridurre al massimo il rischio di recidiva, che oggi riguarda oltre il 70% delle persone che escono dal carcere senza trovare nella società soggetti disposti a offrire loro una seconda opportunità che deve essere garantita a tutti.

Siamo certi di trovare nel nuovo capo del DAP un interlocutore attento e determinato per avvicinarci a questo ambizioso traguardo. Alla dottoressa Lina Di Domenico che per cinque mesi è stato Capo DAP “ad interim” dopo le dimissioni di Giovanni Russo, un sentito ringraziamento per aver tenuta alta l’attenzione su questo importante progetto”. Lo scrive in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta.

