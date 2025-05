Codice della Strada: Salvini, tavolo tecnico al MIT per le istanze di medici e pazienti

In collaborazione con Presidenza del Consiglio, Ministeri dell’Interno e della Salute

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha promosso l’attivazione di un tavolo tecnico presso il MIT per esaminare le istanze di medici e pazienti in merito all’uso di medicinali e sostanze che possono influire sulla guida, in relazione alle normative del Codice della Strada. L’iniziativa è stata annunciata attraverso rispettive lettere alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della Salute, Orazio Schillaci.

Questa decisione scaturisce dalla necessità di approfondire l’applicazione delle recenti modifiche al Codice della Strada. La Legge 25 novembre 2024, n. 178, ha introdotto importanti cambiamenti all’articolo 187, che regola la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Queste modifiche sono il risultato di una proficua collaborazione interministeriale e con le associazioni di categoria, tutte volte a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre le stragi sulle strade. Salvini ha riconosciuto l’efficacia del Protocollo sulle procedure di accertamento della guida sotto effetto di sostanze psicotrope, sviluppato congiuntamente dai Ministeri dell’Interno e della Salute.

Tuttavia, numerosi cittadini, medici e associazioni hanno sollevato interrogativi sulle possibili implicazioni per i pazienti in terapia farmacologica che assumono farmaci contenenti metaboliti attivi di matrice psicotropa in relazione alle nuove norme. Mantenendo intatto l’impianto del nuovo articolo 187, il tavolo tecnico avrà il compito di avviare al più presto un confronto interistituzionale per trovare un equilibrio tra il diritto alla salute, il diritto alla mobilità e l’interesse collettivo alla sicurezza stradale.

L’obiettivo è definire soluzioni amministrative che, basandosi sui principi di ragionevolezza e proporzionalità, possano tenere conto delle diverse esigenze. A questo tavolo parteciperanno rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute. Il MIT fornirà a breve dettagli sulla convocazione e sulle modalità operative ed è a disposizione per definire di comune accordo l’elenco delle associazioni da audire. Il ministro ha sottolineato l’importanza sociale di questo tema e ha richiesto la massima collaborazione per l’immediata attivazione del tavolo.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/codice-della-strada-salvini-tavolo-tecnico-al-mit-per-le-istanze-di-medici-e