Corda Molle: MIT, nessun pedaggio dal 1° Giugno

Senza approvazione la concessionaria non può introdurre pagamenti

Nessun pedaggio da giugno sul raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, noto come “Corda Molle” di Brescia. Si ricorda che la concessionaria non può automaticamente introdurre alcun pedaggio senza l’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Inoltre il MIT, come più volte ribadito dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, è al lavoro per tutelare cittadini, lavoratori e imprese locali. L’ipotesi di pedaggio, peraltro, è figlia di altre stagioni politiche e non certo una eventualità messa in campo dal Ministro Salvini.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/corda-molle-mit-nessun-pedaggio-dal-1deg-giugno