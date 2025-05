India: Monsone in anticipo su Mumbai, forti piogge e allerta rossa per i cittadini

Mumbai, la capitale finanziaria dell’India, è stata colpita da forti piogge monsoniche, arrivate quasi due settimane prima del previsto.

Il Dipartimento meteorologico indiano (IMD) ha segnalato l’arrivo del monsone con circa 15 giorni di anticipo rispetto alla norma, un evento che non si verificava da quasi un quarto di secolo.

Le piogge torrenziali, sebbene rechino sollievo ai cittadini dalle alte temperature e aiutino i raccolti, stanno causando allagamenti e disagi nelle aree urbane, mettendo sotto pressione le infrastrutture dei trasporti.

L’IMD ha diramato, infatti, un’allerta per piogge estremamente intense su Mumbai, mentre simultaneamente le autorità cittadine hanno emesso un’allerta rossa valida fino a martedì, invitando i cittadini a rimanere in casa ed evitare spostamenti non necessari.

Al. Co.