La Perla è salva: Urso, “trovato investitore industriale, salvaguardate produzione e occupazione

Il nuovo soggetto e il piano industriale verranno presentati al Mimit a sindacati ed enti territoriali il 10 giugno

“La Perla è salva! Siamo pronti ad assegnare questo simbolo del Made in Italy a un soggetto industriale che garantirà marchio, sito produttivo e tutti i 210 occupati, con ulteriori 40 nuove assunzioni. Un risultato straordinario, frutto di un grande lavoro di squadra”.

Questo quanto annunciato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso al tavolo La Perla che si è tenuto presso lo stabilimento dell’azienda a Bologna, cuore pulsante delle attività manifatturiere del marchio fiore all’occhiello della moda italiana, a cui hanno partecipato lavoratori, istituzioni locali e organizzazioni sindacali.

Durante l’incontro il Ministro ha ringraziato per l’impegno profuso nel dossier il sottosegretario con delega alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto, i commissari, dei curatori italiani, dei liquidatori inglesi e dello staff del Mimit, evidenziato che il nuovo soggetto industriale verrà presentato ai sindacati e agli enti territoriali il prossimo 10 giugno in un nuovo incontro al Ministero. Nel frattempo, verrà anche definita con il Ministero del Lavoro la norma per la proroga della cassa integrazione, in attesa che si compiano tutte le procedure per il trasferimento al nuovo acquirente, norma che sarà presente in un prossimo decreto-legge.

Il piano industriale che verrà presentato, ha aggiunto Urso durante l’incontro, prevede “non soltanto l’assunzione dei 210 dipendenti coinvolti nelle procedure LPM e LPMG ITA, ma anche un incremento della forza lavoro con ulteriori 40 nuove assunzioni. Elemento qualificante del progetto è la volontà di mantenere e rilanciare il sito produttivo di Bologna, investendo nella sua progressiva riattivazione come cuore manifatturiero del marchio. Una scelta che, ben oltre il valore simbolico, riflette una strategia chiara di valorizzazione del Made in Italy come tratto identitario del brand”.

Il ministro Urso e le strutture del Mimit hanno infine evidenziato al Tavolo come la vertenza La Perla rappresenta un caso senza precedenti: per la prima volta, sotto la regia del Ministero, sono state armonizzare più procedure, anche con finalità liquidatoria, una di diritto britannico e una italiana, convergendo verso un’unica soluzione industriale.

