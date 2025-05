Rapine in banca: Calabria blindata, nessun colpo nel 2024

Calabria blindata contro le rapine: un 2024 a zero colpi in banca, confermando la regione tra le più sicure d’Italia. Un dato che emerge con forza dall’ultima indagine Ossif, il Centro di ricerca sulla sicurezza dell’ABI, presentata oggi al convegno “Banche e Sicurezza 2025”. Insieme ad Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta, la Calabria si distingue per l’assenza totale di rapine in filiale nell’anno appena trascorso, un trend positivo che riflette un calo significativo a livello nazionale.

I numeri parlano chiaro: a livello nazionale, le rapine agli sportelli sono crollate dalle 80 del 2023 alle 51 del 2024, segnando un impressionante -36,3%. Anche l’indice di rischio, che misura il numero di rapine ogni 100 sportelli, è diminuito da 0,4 a 0,3. Un risultato che, come sottolinea il direttore generale dell’ABI, Marco Elio Rottigni, è frutto di una collaborazione sempre più stretta tra banche e forze dell’ordine.

Le banche italiane investono oltre 400 milioni di euro ogni anno per rendere le proprie filiali sempre più sicure, dalla gestione del contante (trattamento e trasporto valori) all’adozione di sistemi di protezione all’avanguardia, come riporta l’Ansa.

