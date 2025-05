Trapani: sequestrati oltre 830.000 € per reati fiscali ed autoriciclaggio

La Procura della Repubblica di Marsala – AREA Criminalità Economica – ha delegato i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani ad eseguire un provvedimento con il quale il G.I.P. di Marsala ha disposto, su richiesta della Procura integralmente accolta, il sequestro preventivo, anche per equivalente, di somme di denaro e di immobili per un ammontare complessivo superiore a 830.000 euro, profitto dei reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio, di cui sono allo stato indagati in concorso due coniugi.

In particolare le indagini, originate da una verifica fiscale nei confronti di una società attiva nel settore alberghiero e coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, sono state delegate agli organi di P.G. della Compagnia di Castelvetrano e mediante la puntuale disamina di copiosa documentazione contabile ed extracontabile, l’esecuzione di controlli incrociati, l’analisi di flussi finanziari nonché delle risultanze delle banche dati in uso alla Guardia di finanza, è stato possibile ricostruire uno schema fraudolento ben congegnato, finalizzato a realizzare enormi profitti a scapito delle casse erariali.

Le attività investigative hanno infatti permesso di ricostruire plurimi artifizi ed espedienti contabili, tra i quali mutamenti societari ad hoc, perizie artefatte dei bilanci, fraudolenti contratti privati tra familiari e anomale movimentazioni di denaro, che hanno consentito ai coniugi di sottrarsi al versamento di imposte sugli utili prodotti negli anni precedenti, di drenare ingenti risorse finanziare dalla società e vanificare così le pretese creditorie del Fisco.

L’indagine costituisce ulteriore testimonianza del diuturno impegno profuso dalla Guardia di Finanza trapanese, coordinati dall’Autorità Giudiziaria di Marsala, nella lotta a ogni forma di illegalità economico-finanziaria, nella prospettiva di garantire una corretta distribuzione del carico impositivo gravante sui contribuenti e un mercato contraddistinto da condizioni di concorrenza equa e leale per gli operatori economici che rispettano le regole.

L’attività si colloca nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie ed in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.