Venezia. Taxi acqueo full-electric mira a rivoluzionare la mobilità

Venezia si prepara ad accogliere una rivoluzione nella sua mobilità acquea con il debutto di “Lucietta”, il primo taxi acqueo interamente elettrico, che verrà presentato al Salone Nautico di Venezia (29 maggio – 2 giugno). Frutto della collaborazione tra il Gruppo svizzero Repower, Nauta Yachts (per il design) e il Cantiere Serenella di Murano (per la realizzazione artigianale), “Lucietta” incarna il punto di incontro tra la tradizione veneziana e l’innovazione sostenibile.

Progettata ascoltando le esigenze dei taxisti veneziani tramite un sondaggio, il taxi acqueo interamente elettrico è ideale per la laguna ma versatile per altri contesti. Dopo il Salone Nautico, “Lucietta” sarà protagonista anche all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, offrendo un servizio ecologico per il trasporto di attori e VIP.

