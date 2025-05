Bilaterale di Nordio con l’omologa moldava Mihailov-Moraru

Il guardasigilli Carlo Nordio, in missione in Moldavia, ha avuto un bilaterale con la ministra della Giustizia Veronica Mihailov-Moraru. Al centro dell’incontro, l’avvio di negoziati per la firma dei tre accordi intergovernativi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria penale, estradizione e trasferimento dei detenuti.

“All’esito dell’incontro con la collega Mihailov-Moraru, abbiamo siglato il memorandum di intesa che ci consentirà di mantenere aperto il dialogo e di adottare le migliori prassi nella collaborazione giudiziaria. Un primo ma significativo passo verso una più ampia e strutturata relazione bilaterale tra i nostri Paesi”, ha dichiarato il Ministro. Prima del bilaterale con la ministra Mihailov-Moraru, Nordio ha partecipato alla Conferenza internazionale sulla promozione della mediazione.

fonte: https://www.gnewsonline.it/bilaterale-di-nordio-con-lomologa-moldava-mihailov-moraru/