Finali play off. Dierre batte Alfa Catania 83 a 77. Serie nuovamente in equilibrio

1 a 1 e adesso si giocherà gara 3 a Catania

Dierre: Railans 9, Trinca 20, Vukovavljievic, La Mastra, Cernic 15, Alescio, Idone 2, Fazzari 9, Angius 5, Laganà 11, Ripepi, Barrile 12. All. Cotroneo

Catania: Ruffino, Gatta 1, Drigo 11, Bonanno, D’Aquino, Budrys 20, Patanè 3, Pappalardo, Janusevic, Barakadze, Abramo 26, Smorto 16. All. Željko Zečević

Partita al cardiopalmo quella di questa sera al PalaCalafiore, dove la Dierre del Presidente Roberto Filianoti si giocava il pass per accedere alla terza partita della finali play off del campionato di Serie C di pallacanestro.

Davanti ad una buona cornice di pubblico (i parterre anche l’ex stella NeroArancio Donato Avenia) i bianco-blu sono riusciti ad avere la meglio sull’Alfa Catania, squadra arrivata prima nella regular season, per 83 a 77.

Le due squadre sono adesso sull’1 a 1 e tutto si deciderà in gara 3 a Catania sabato pomeriggo.

La partita è stata molto equilibra, un testa a testa costante durante 3 quarti di gioco, con gli ospiti sempre con qualche punto di vantaggio, all’intervallo lungo il tabellone segna 39 a 35, sino all’ultimo parziale quando la Dierre mette la freccia e piazza un break che la porta avanti anche di 10 lunghezze.

La partita sembra finita ma Abramo, auotre di 26 punti, ed i suoi hanno intenzione di vendere cara la pelle e si riportano sino a 5 lunghezze con palla in mano.

Sarà poi una stoppata di Trinca, migliore in campo tra i padroni di casa, a cancellare definitivamente la possibilità di vincere ai ragazzi di coach Željko Zečević. Tra le file del Catania bene come al solito Budrys, in doppia ci vanno anche Smorto e Drigo.

Nella Dierre è ottimo l’apporto di tutto il rooster, tra i giocatori di coach Cotroneo 4 arrivano in doppia cifra (Trinca, Cernic, Barrile e Laganà) ed altri 2 la sfiorano (Railans e Fazzari) ma oguno dei dieci ha dato il suo mattone per raggiungere la vittoria.

Occorreranno ancora 40 minuti che si giocheranno in casa dei rosso-blu, per decidere chi sarà la squadra che vincerà il campionato 2024-2025. In gara uno la Dierre c’era andata molto vicina…

Fabrizio Pace