Mosca a Trump: “I nostri interessi nazionali al di sopra di tutto”

Mosca non si fa illusioni sulle intenzioni di Donald Trump riguardo al conflitto in Ucraina. Sebbene il Cremlino riconosca il desiderio del tycoon americano di trovare una “soluzione rapida”, il portavoce Dmitry Peskov ha chiarito che “gli interessi nazionali” della Russia “sono al di sopra di ogni altra cosa”. La dichiarazione arriva in risposta alle recenti accuse di Trump, che aveva ammonito Vladimir Putin di “giocare con il fuoco”.

Nonostante le frizioni, Peskov ha ribadito la “gratitudine” di Mosca per l’offerta di mediazione da parte di Trump. Tuttavia, il Cremlino ha risposto con cautela alla proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di un vertice a tre con lui, Trump e Putin: “Solo dopo accordi specifici”, ha tagliato corto Peskov, indicando che per un incontro di tale portata sono necessarie basi concrete.