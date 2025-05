Primi in UE a stabilire disciplina comune per il sistema portuale italiano

Decarbonizzazione, sicurezza per il rifornimento nei porti italiani: il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le “Linee guida per la disciplina del bunkeraggio Ship to Ship di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio GNL nei porti italiani”.

Il testo fornisce i criteri generali che devono essere adottati dalle Autorità marittime locali per la stesura del regolamento portuale locale finalizzato al rifornimento in porto delle navi a GNL, applicabili alle operazioni di rifornimento di GNL e Bio GNL: si tratta della prima volta in Europa che vengono fissate regole comuni che interessano tutti i porti nazionali per quanto attiene le procedure di rifornimento da nave a nave.

L’obiettivo è quello di garantire un elevato standard di sicurezza per le operazioni di bunkeraggio Ship to Ship, oltre a consentire alle Capitanerie di porto l’adozione di una disciplina razionale ed omogenea per lo svolgimento di tale attività in un contesto, come l’attuale, dove il gas naturale rappresenta una delle soluzioni per diversificare l’utilizzo del combustibile tradizionale, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) e di ossido di azoto (NOx), oltre ad azzerare le emissioni di particolato (PM) e di sostanze acidificanti.

La redazione delle Linee guida è stata realizzata dal MIT con il supporto del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Associazioni di categoria.

Le Linee giuda integrano la Circolare Serie VII n.16 del 19 luglio 2002.

Per visualizzare le Linee guida clicca qui

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/porti-pubblicate-le-linee-guida-per-rifornimento-gnl-e-bio-gnl