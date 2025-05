San Ferdinando in Festa 2025: 2 giorni di allegria, musica e tradizione

Venerdì 30 e sabato 31 maggio il cuore del paese si accende con eventi, sapori e intrattenimento per grandi e piccoli

L’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare “San Ferdinando in Festa 2025”, l’appuntamento che, in occasione della Festa del Patrono, animerà il paese per un intero weekend all’insegna della cultura, del divertimento e della condivisione. L’evento si terrà nei giorni di venerdì 30 e sabato 31 maggio, trasformando il centro cittadino in una grande isola pedonale ricca di attrazioni per tutte le età.

Nel cuore della nostra comunità, prenderanno vita due giornate pensate per valorizzare le tradizioni locali e religiose, promuovere il commercio e offrire a residenti e visitatori un’occasione per vivere San Ferdinando in modo vivace e coinvolgente.

Il programma prevede:

Venerdì 30 maggio ore 21:30 in piazza Nunziante Davis Muccari in Concerto

Sabato 31 maggio ore 21:30 in piazza Nunziante Sogni di Rock’n Roll – Tribute to Ligabue in Concerto

Fiera mercato con espositori locali e artigianato

Mercatino dell’antiquariato con pezzi unici e curiosità d’altri tempi

Venerdì 30 dalle ore 15:00 in piazza Nunziante Raduno di auto d'epoca , per un tuffo nel passato a quattro ruote

, per un tuffo nel passato a quattro ruote Area street food

Giostre e giochi per adulti e bambini

per adulti e bambini Zona pedonale attrezzata per una fruizione sicura e rilassata

“San Ferdinando in Festa vuole essere una celebrazione della nostra identità, della vitalità del territorio e dell’entusiasmo della nostra comunità” – dichiara l’amministrazione comunale – “Invitiamo tutti, cittadini e turisti, a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dalla magia di queste giornate senza trascurare il programma religioso anch’esso ricco di iniziative ludiche e folkloristiche come la Sagra del Dolce di mercoledì 28 maggio alle 21.00 con la presenza dei tradizionali “Giganti” che sfileranno per le vie cittadine anche il giorno successivo”.

Comunicato Stampa