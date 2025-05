Starship: fallimento del 9° volo, non scoraggia Musk che annuncia lanci più frequenti

Nonostante il nono volo di prova della navicella Starship si sia concluso con la sua probabile disintegrazione sull’Oceano Indiano dopo una perdita di carburante e una rotazione incontrollata, Elon Musk guarda avanti e annuncia un’accelerazione significativa nel programma di test. Il fondatore di SpaceX ha rivelato che la cadenza di lancio per i prossimi tre voli “sarà più rapida, circa uno ogni 3-4 settimane”, segnando un’intensificazione degli sforzi.

Questo nonostante il fallimento finale del test, avvenuto dopo che Starship aveva comunque raggiunto il previsto limite di spegnimento dei motori – un risultato che Musk ha definito un “grande miglioramento rispetto all’ultimo volo”.

L’obiettivo principale del test della navicella Starship era proprio convalidare questa fase cruciale. “Ora abbiamo molti dati utili da analizzare”, ha aggiunto l’imprenditore, evidenziando come ogni test, anche se non pienamente riuscito, fornisca informazioni vitali per lo sviluppo del progetto. La fiducia di SpaceX nel suo gigantesco razzo rimane quindi salda, puntando a una rapida progressione verso l’operatività.

