Venaria Reale (To): individuati e denunciati gli autori dell’assalto alla tabaccheria

Comando Provinciale di Torino – Venaria Reale (To), 28/05/2025 09:57

Il 22 maggio scorso, a Venaria Reale (To), i Carabinieri del locale Comando Stazione hanno deferito in stato di libertà due giovani del luogo, rispettivamente di ventisei e ventuno anni, gravemente indiziati di aver effettuato un furto aggravato presso la tabaccheria di Via Leonardo Da Vinci, nella nottata di tre giorni prima.

I militari dell’Arma sono riusciti ad individuare in maniera inequivocabile i due giovani grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza, ottenendo ulteriori riscontri nel corso delle perquisizioni di rito, durante le quali sono stati rinvenuti e sequestrati degli indumenti e calzature compatibili con quelli utilizzati durante “il colpo” nonché arnesi da scasso. Inoltre, sempre durante le attività ispettive, gli investigatori hanno recuperato e sequestrato tagliandi “gratta e vinci” per un valore pressoché coincidente con quanto rubato nella tabaccheria in questione.

Non si può escludere che i due abbiano effettuato altri reati analoghi nel comprensorio di Venaria, per i quali sono ancora in corso ulteriori accertamenti. I due indiziati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria della Procura di Ivrea (TO) che coordina le indagini. Il provvedimento a carico dei soggetti citati è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/rapine-individuati-e-denunciati-gli-autori-dell’assalto-alla-tabaccheria